Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

Rusya kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde yarın Moskova saati ile 10.00'da geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

TRT Haber Muhabiri Eşref Yalınkılıçlı kararı değerlendirdi.

"Mariupol şu anda Rusya tarafından kuşatılmış durumda ve Rusya buradan bir an önce sivillerin tahliye edilmesini istiyor. Rus ordusu, Ukrayna güçlerini Mariupol'deki sivilleri kendilerine karşı bi kalkan olarak kullanmakla suçlamıştı. Kırım'ın Rusya karasına doğrudan bir bağlantısı yok. Mariupol'ün alınmasıyla doğrudan kara bağlantısının kurulması hedefleniyor."