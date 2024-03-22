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22 Mart 2024 Cuma 23:56:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 23:56:00

Rusya'dan BMGK'nın acil toplanması talebi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep edeceklerini bildirdi.

Miroşnik, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu BMGK toplantısında gündeme getirecek. BMGK'den yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Etiketler : Rusya Dışişleri terör saldırısı BM Güvenlik Konseyi isteği
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