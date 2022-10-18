Rus savaş uçağı şehre düştü!

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü
Kaynak: AA
Rusya'nın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düştüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Su-34" tipi savaş uçağının, Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim uçuşu için kalktığı kaydedildi.
AA'da yer verilen habere göre, uçuş esnasında motorlardan birinin alev aldığı ve uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü kaydedilen açıklamada, kaza yerinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.
Yeysk şehrinin bağlı olduğu Krasnodar bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.
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