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24 Haziran 2023 Cumartesi 16:23:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 16:23:00

Rusya'da Wagner krizi! Dünya yakın takipte

Kaynak: TRT Haber

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Rusya'da paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun isyanı dünyanın gündemine oturdu. Birçok ülke durumu yakından izlediğini duyurdu. Açıklamalar art arda geldi.

Rusya'da yaşanan 'Wagner' isyanı dünyanın yakın takibinde. Beyaz Saray, gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi. NATO sözcüsü de yaşananları takipte olduklarını açıkladı.

AB Konseyi, durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu vurguladı. Konsey Başkanı Charles Michel, Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'ya desteği sarsmayacağını söyledi.

İngiltere'den sorumlu hareket etme çağrısı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'daki taraflara sorumlu hareket etme ve sivillerin korunması çağrısı yaptı. "Müffetiklerimizle durum hakkında konuşacağım" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya son zamanların en büyük güvenlik sorunuyla karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Wagner birliklerinin kuzeye doğru ilerlediği, Moskova'ya ulaşmayı amaçladığı öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Rusya genelinde karışıklığın tırmanabileceğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. Ukrayna'daki desteğe odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

Almanya hükümet sözcüsü Başbakan Olaf Scholz'un olayları dikkatle izlediğini açıkladı. "Rusya'daki Alman vatandaşları güncellenmiş seyahat ve güvenlik talimatlarımıza kesinlikle uymalıdır" denildi.

İtalya Başbakanı Meloni, durumu yakından takip ettiklerini belirtti, "İsyan, Rusya içinde kaos olduğunu gösteriyor" dedi.

"PUTİN'İN KONUŞMASI DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya'da yaşananların "ülkenin iç meselesi" olduğunu söyledi. "Putin'in konuşması durumun ciddiyetini göstermektedir." ifadesini kullandı. .

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, gelişmeleri Başbakanla ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirtti, müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını duyurdu.

Letonya da gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanların da en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrısını yineledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyledi.

Etiketler : rusya wagner paralı asker
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