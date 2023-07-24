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24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00:00

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a yaptığı 17 İHA saldırı girişimi engellendi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 17 insansız hava aracı (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtilerek "14 Ukrayna İHA'sı elektronik harp araçlarıyla engellendi. Bunlardan 11'i Karadeniz'e, 3 tanesi de Kırım topraklarına düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı. Bir İHA'nın Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirmişti. Aksenov, civardaki köylerde yaşayanların başka yerlere tahliye edildiğini ifade etmişti.

Etiketler : rusya ukrayna kırım iha
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