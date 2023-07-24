Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a yaptığı 17 İHA saldırı girişimi engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtilerek "14 Ukrayna İHA'sı elektronik harp araçlarıyla engellendi. Bunlardan 11'i Karadeniz'e, 3 tanesi de Kırım topraklarına düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı. Bir İHA'nın Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirmişti. Aksenov, civardaki köylerde yaşayanların başka yerlere tahliye edildiğini ifade etmişti.