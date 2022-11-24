Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Dün, Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları düzenlediklerini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 23 Kasım'da Ukrayna'nın askeri yönetim sistemlerine ve bu sistemlerle ilgili enerji altyapı unsurlarına yönelik havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenledik." dedi.

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu savunan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi." açıklamasını yaptı.

"ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT YOK EDİLDİ"

Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hedeflere yönelik saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 177 helikopter, 2 bin 558 insansız hava aracı, 390 hava savunma füze sistemi, 6 bin 791 tank ve zırhlı araç, 902 çok namlulu roketatar, 3 bin 616 obüs ve havan topu, 7 bin 340 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.