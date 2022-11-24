VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası'ndan liralaşma stratejisi kapsamında yeni adımlar
Cidde'de şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı
Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak
Ömer Çelik: 'Türkiye'ye orantısız güç kullanıyor' demek ahlaksızlıktır
YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan: Terör yuvalarını darmadağın ediyoruz!
Saç Tasarım Uzmanı Murat Kılıç: “Benzersiz Bir Saç Kesimi Oluşturmak Mümkün”
Başkan Erdoğan: Helal pazarı tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir
Su-57'nin ortağı S-70 İHA uydudan görüntülendi
Suriye'de petrol rafinerisinin vurulmasının perde arkası!
"Algı operasyonlarını boşa çıkarıyoruz"
Öğretmenler Günü hassasiyeti
Hepsi benim bebeklerim
Medusa mozaiğine kış uykusu
Avcılar Sahil'de atlı denetim
Arp ve gitarla dünya turundalar
Sincaplara bebek bakımı
Dünya aydınlatan çocuklar
30 yıllık embriyodan ikiz bebek
Belgesel buluşması
24 Kasım 2022 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 18:29:00

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla dün saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Dün, Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları düzenlediklerini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 23 Kasım'da Ukrayna'nın askeri yönetim sistemlerine ve bu sistemlerle ilgili enerji altyapı unsurlarına yönelik havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenledik." dedi.

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu savunan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi." açıklamasını yaptı.

"ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT YOK EDİLDİ"

Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hedeflere yönelik saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 177 helikopter, 2 bin 558 insansız hava aracı, 390 hava savunma füze sistemi, 6 bin 791 tank ve zırhlı araç, 902 çok namlulu roketatar, 3 bin 616 obüs ve havan topu, 7 bin 340 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Etiketler : rusya Ukrayna Rus askeri
Defilede teröre hayır!

Defilede teröre hayır!
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Kubilay'a parfümlü gönderme!

Kubilay'a parfümlü gönderme!
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
Memleketinde yeni klip

Memleketinde yeni klip
Kaderimin Oyunu, ABD'de

Kaderimin Oyunu, ABD'de
Hem annesi hem kızı hastanelik

Hem annesi hem kızı hastanelik
Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı

Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX