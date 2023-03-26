VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bülent Korkmaz: Bunu devam ettirmemiz lazım
John Kirby, ABD askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi
Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma nedenini açıkladı!
Rusya: Ukrayna, Tu-141 tipi İHA ile topraklarımıza saldırdı
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursa'da başladı
26 Mart 2023 Pazar 22:34:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 22:34:00

Rusya: Ukrayna, Tu-141 tipi İHA ile topraklarımıza saldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya'nın Tula bölgesinde Kireyevsk şehrinde meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya topraklarına saldırıda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Kiev rejimi Tu-141 Strij tipi İHA ile vurma göreviyle bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesi kullanıldı.

Tula bölgesine yerleştirilen, S-300 ve Pantsir-S1 hava savunma füze sistemleri ve Rus hava savunma sisteminin ve Pole-21 elektronik harp sistemlerinin bu yönde güvenilir koruma sağladığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle Pole-21 elektronik harp sisteminin Ukrayna'ya ait silahlı insansız hava aracının navigasyon sistemini devre dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönünü kaybeden İHA, Tula bölgesine bağlı Kireyevsk'e düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları ve kolluk kuvvetleri olay mahallinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

TULA BÖLGESİNDE PATLAMA

Başkent Moskova'ya 220 kilometre mesafede bulunan Tula bölgesindeki Kireyevsk şehrinde yerel saat ile 15.19'da bir patlama meydana gelmiş, bunun sonucunda olay yerinde bir çukur oluşmuştu. Patlamada iki kişinin yaralandığı, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edilmişti.

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'nın Harkiv şehrinde üretilen, muharebe-taktik, keşif amacıyla kullanılan Tupolev Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı, 6 bin metre yükseklikte uçabiliyor, saatte 1110 kilometre hız yapabiliyor ve 1000 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Etiketler : rusya bakanlık tula patlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX