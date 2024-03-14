Rusya, savaşın gölgesinde seçime gidiyor

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde 15, 16 ve 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek.

Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştirilecek.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilecek.

Seçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil 5 uluslararası örgütten 200'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılacak. Rusya, "seçimlerin gayrimeşru olduğunu" söyleyen ülkelerin parlamentolarına ve parlamentolar arası organizasyonlarına davetiye göndermedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da seçim yapılmasını kınamaları nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumları ve Parlamenter Asamblesi de gözlem için çağrılmadı.

SEÇİMDE 4 ADAY YARIŞACAK

Seçimde, devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 aday yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçim yarışına katılacak.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini alacak.

PUTİN'İN YENİDEN SEÇİLMESİNİ SAĞLAYACAK ANAYASA REFERANDUMU

Rusya'da, Putin'in görev süresini uzatacak 2020'deki anayasa değişikliği referandumunu halk yüzde 77,92 ile kabul etmişti. Bu anayasa düzenlemesiyle Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek 2 dönemlik görev süresi sıfırlandı. Böylece 24 yıldır iktidarda bulunan Putin, yeniden devlet başkanı adayı olabildi.

Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açıldı.

İSTİHBARATÇILIKTAN 2 KEZ BAŞBAKANLIĞA, 4 KEZ DEVLET BAŞKANLIĞINA

Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Sovyetler Birliği döneminde 1975'te Devlet Güvenlik Komitesinde (KGB) istihbarat elemanı olarak çalışma hayatına başlayan Putin, 1998'de Rusya Federasyonu'nun istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisinin (FSB) direktörlüğünü de yaptı.

1999'da Rusya'nın 5. başbakanı olan Putin, 31 Aralık 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ani şekilde istifa etmesiyle devlet başkan vekili oldu.

2000'de yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Putin, 2008'e kadar 2 dönem bu görevi yürüttü.

2008-2012 döneminde devlet başkanlığına Dmitriy Medvedev seçilirken, Putin 2. kez Rusya'nın başbakanı oldu.

2012-2018 döneminde tekrar devlet başkanı seçilen Putin, 2018'deki seçimlerde de yaklaşık yüzde 77 oy alarak 4. kez devlet başkanı oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN GÖLGESİNDE SEÇİM

Rusya'daki devlet başkanı seçimlerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gidilmesi de dikkati çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat 2022'de sabah televizyondan duyurduğu "özel askeri operasyon" ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı başlatmıştı.

İki yılı geride bırakan savaşta, Donbas'taki cephelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Diğer yandan Rus ordusu, Ukrayna'nın değişik bölgelerindeki askeri objeleri hedef alan uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlerken, Ukrayna ordusu da Rusya içlerindeki stratejik öneme sahip tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunuyor.