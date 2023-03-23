VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'de kabul edildi
"Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Pakistan'dan yardım malzemesi taşıyan ikinci askeri gemi Mersin Limanı'na geldi
ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası
Verem, 2021'de Kovid-19'dan sonra dünyada en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalık oldu
"Depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldır...
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Dünyaca ünlü sanatçılar ramazan mesajları paylaştı
Ölümünden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu belirlendi
Irak Türkmen Cephesi: Irak istihbarat biriminden Türkmen yetkililere PKK uyarısı geldi
Ana kubbe güçlendirmesi tamamlanan Selimiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor
AB Liderler Zirvesi başladı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
23 Mart 2023 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 17:07:00

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın şeffaf olmasını beklemediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Shingiro ile görüşmesinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali'deki durumu ele aldıklarını aktararak, "Tüm bu sıcak bölgelerde Burundi barış güçleri çalışıyor. Bu, Afrika Birliği ve kıtadaki bölge örgütleri için çok önemli bir faaliyet alanıdır." dedi.

Sergey Lavrov, Afrika'da istikrarı güçlendirmek için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek, Rusya ile Burundi'nin atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin hükümetler arası bir anlaşma hazırladığı bilgisini paylaştı.

"SORUŞTURMA SONUÇLARININ GENİŞ KİTLEYE DUYURULACAĞINI BEKLEMİYORUZ"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara değinen Lavrov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in geçen yıl İsveç, Danimarka ve Almanya'ya olayla ilgili soruşturmanın şeffaflığının sağlanması konusunda başvuruda bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Lavrov, söz konusu ülkelerin Mişustin'e geri dönüş yapmadığını belirterek, "Olayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını ve sonuçlarının geniş kitleye duyurulacağını beklemiyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konuyla ilgili bir karar taslağı sunduklarını aktaran Lavrov, Çin'in Rusya'yı bu konuda desteklediğini ancak Batılı ülkelerin karşı çıktığını kaydetti.

"UKRAYNA'DAKİ DURUMUN MÜZAKERE VE BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Burundi Dışişleri Bakanı Shingiro, ülkesinin bağımsız ve özgür olduğunu dile getirerek, başka ülkelerin Burundi'ye istediklerini empoze etmelerine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'daki duruma işaret eden Shingiro, bu tür sorunların müzakere ve barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Albert Shingiro, "Diplomasi, bunun için gerekli diyalog, işbirliği, çeşitli formalardaki müzakere gibi enstrümanların kullanılması imkanını sağlıyor. Bu enstrümanlar, dünyada barışın sağlanması için kullanılıyor. Ukrayna'daki durum için de bu enstrümanlar kullanılabilir. Silah kullanımına başvurmaya gerek yok." diye konuştu.

Etiketler : sergey lavrov burundi kuzey akım patlama rusya ukrayna

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX