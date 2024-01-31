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31 Ocak 2024 Çarşamba 16:38:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 16:38:00

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan esir takası kapsamında 195 Rus askerine karşı 195 Ukraynalı askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 195 Rus askeri geri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 195 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden esir değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "207 asker ve sivilimiz evine döndü. Esir olan herkesi geri getireceğiz. Buna yönelik çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayın ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında esir değişim sürecinin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtmişti.

Etiketler : rusya ukrayna esir takası
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