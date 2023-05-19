VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Greenpeace'i “faaliyetleri istenmeyen” kuruluş ilan etti
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşımızı tehdit edip fişliyorlar
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi!
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde
DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu
19 Mayıs 2023 Cuma 17:53:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 17:53:00

Rusya, Greenpeace'i “faaliyetleri istenmeyen” kuruluş ilan etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Başsavcılığı, çevreci örgüt Greenpeace'i, Rusya Federasyonu topraklarında "faaliyetleri istenmeyen" kuruluş olarak kabul etti.

Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplanan materyallerin incelenmesi sonucunda kar amacı gütmeyen uluslararası Greenpeace örgütünün faaliyetlerinin Rusya'nın anayasal düzeni ve güvenliğinin temellerine yönelik tehdit oluşturduğu belirtildi.

Rusya ile ilgili olarak, Greenpeace'in çevre faaliyetlerinin aslında siyasi bir pozisyonu aktif bir şekilde desteklediği, devletin iç işlerine müdahale girişimleri ve ekonomik temellerini baltalamayı amaçladığı savunulan açıklamada, "Greenpeace aktivistleri, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ülkemizin daha fazla ekonomik izolasyonu ve daha sert yaptırımlar çağrısında bulunarak Rusya karşıtı propaganda yapıyorlar." ifadelerine yer verildi.

"YABANCI AJANLARI FİNANSE EDİYOR"

Greenpeace'in çalışmalarının "genellikle olumsuz kamuoyu oluşturmak, ülkeye yararlı altyapı ve enerji uygulamalarını engellemek için enformasyon kampanyaları ve kitlesel halk eylemleri düzenleyerek Rus devlet programlarının uygulanmasını engellemek" olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca örgütün Rusya'daki "yabancı ajan" statüsünde olanların faaliyetlerini finanse ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Greenpeace faaliyetlerinin istenmeyen olarak kabul edildiğine dair bilgi, Rusya Federasyonu'nda faaliyetleri istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesine dahil edilmek üzere Rusya Adalet Bakanlığına gönderildi." şeklinde bilgi paylaşıldı.

Çevreci örgüt Greenpeace 30 yılı aşkın süredir Rusya'da faaliyet gösteriyor.

Etiketler : Rusya Başsavcılığı Greenpeace operasyon
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Burcu mest etti

Burcu mest etti
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Babaya veda

Babaya veda
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Heyecanlandıran takipleşme

Heyecanlandıran takipleşme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX