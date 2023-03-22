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22 Mart 2023 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 18:23:00

Rusya: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edilmesi gerginliği arttıracak

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda gerginliğin artacağını söyledi.

Lavrov ile Eritre Dışişleri Bakanı Osman Mohamed Saleh, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Saleh ile askeri teknik alanındaki işbirliği ve güvenlikle ilgili konuları ele aldıklarını belirterek, "Bu, özellikle Afrika Boynuzu bölgesindeki durum ve bölgedeki ülkeler arasında süren gerilimler göz önünde bulundurulduğunda etkileşimimizin önemli bir yönüdür" dedi.

Batı'nın Ukrayna krizi adı altında küresel süreçleri başlattığını belirten Lavrov, Eritre'nin bu konuda tutarlı yaklaşım sergilediğini söyledi.

Lavrov, "Uluslararası alanda enerji ve gıda güvenliği alanında gerçek durumu yansıtan ortak yaklaşımları destekliyoruz. Bu konuların, ABD ve müttefiklerinin empoze etmeye çalıştığı mantığı ile değil, tüm devletlerin çıkarlarının dikkate alınmasından yola çıkarak değerlendirilmesinden yanayız. Bu mantık, Afrika ülkeleriyle de sömürgeci etkileşim yöntemlerinin korunmasını amaçlıyor" dedi.

Batı'nın Afrika bölgelerini istikrarsızlaştırma amacıyla rahatsız edici unsurları bulmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, anlaşmazlıkların, çıkarlar dengesi doğrultusunda çözülmesi yönünde girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"URANYUMLU MÜHİMMATLARIN KULLANIMINI YASAKLAYAN ANLAŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ ENGELLENİYOR"

Bakan Lavrov, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği yönündeki açıklamasına değinerek, "Bu, gerginliğin nitelikli ve ciddi şekilde arttırılmasına yönelik bir adım. İngiliz meslektaşlarımızın gerginliği yeni ve çok ciddi bir aşamaya çıkardığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür mühimmatların eski Yugoslavya ve Irak'ta kullanıldığını anımsatan Lavrov, bunun kanser hastalığının yaygınlaşmasına ve toprağın kirlenmesine yol açtığını belirterek, "Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatların kullanılması, Ukrayna'nın yüksek kalitede gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, hatta yok edecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mühimmatların kullanımını yasaklayan uluslararası anlaşmaların olmadığına dikkati çeken Lavrov, önde gelen Batılı ülkelerin böyle bir anlaşmanın geliştirilmesini engellediğini söyledi.

"UCM BAŞSAVCISI, BATI'NIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasına da değinen Lavrov, UCM Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'ın Batılı ülkelerin belirlediği görevleri yerine getirdiğini ve NATO ülkelerince işlenen suçları soruşturmasının yasaklandığını savundu.

"BATI, ERİTRE'YE YÖNELİK HER ZAMAN BASKI KURUYOR"

Eritre Dışişleri Bakanı Saleh de Batı'nın ülkesine yönelik her zaman baskı kurduğunu belirterek, "Bu baskılara boyun eğmiyoruz" dedi.

Rusya'nın eylemlerini desteklediklerini dile getiren Saleh, ABD'nin Eritre'nin pozisyonunu değiştirmeye çalıştığını, ancak buna karşı çıktıklarını söyledi.

Etiketler : Lavrov Ukrayna krizi İngiltere rusya

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