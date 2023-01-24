VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 16:43:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 16:43:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılmasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinin Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Yunanlarla dosttuk. Ülkenin liderlerindeki değişimi not ettik. Amerikan reçetesine boyun eğmeyi kabul etti ya da buna mecbur kaldılar. Rusya'ya karşı saldırganlığı bu kadar memnuniyetle kabul edenlerle ilgili sonuçlarımızı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son yıllarda Rusya'ya karşı en dostane davranan ülkeler arasında olduğunu savunan Lavrov, çok sayıda ortak kültürel ve eğitim odaklı etkinliğin yapıldığına da dikkati çekti.

Lavrov, paylaşımında "Ekonomik işbirliği karşılıklı çıkarlar yararına aktif bir şekilde gelişiyordu. Yaptırımları imzalayanların 'cephesine' ve Rus karşıtı eylemlerde bulunan liderler grubuna geçişlerinin hızı tuhaftı. Yunanların çıkarlarını değil, saldırgan karşıtlığın empoze edilen çizgisini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Yunanistan da bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak Rusya'ya uygulanan yaptırım kararlarına katılmıştı. Rus yatırımcıların yatırım amaçlı oturum izni başvurularının askıya alınması, yeni başvuruların kabul edilmemesi, kültürel etkinliklerin askıya alınması da Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar arasında yer almıştı.

Yunanistan, Nisan 2022'de 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Haziran 2022'de ise Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilmişti.

Etiketler : rusya yunanistan yaptırım
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Enerjik İrem

Enerjik İrem
Ayrılık acısını doğada atlatıyor

Ayrılık acısını doğada atlatıyor
Konsere vize engeli

Konsere vize engeli
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Karne hediyesi

Karne hediyesi
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX