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09 Haziran 2023 Cuma 18:50:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 18:50:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'ı tebrik etti

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve mevkidaşı Fidan telefonda görüştü.

Lavrov'un, yeni görevinden ötürü Fidan'ı tebrik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki yapıcı etkileşimi sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, büyük enerji projelerine odaklanarak, Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun çalışmaları da dahil olmak üzere, Rusya-Türkiye işbirliğinin kilit konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gelecekteki ikili temasların takvimi ele alındı. Güncel uluslararası ve bölgesel konulara değinildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı hakan fidan sergey lavrov
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