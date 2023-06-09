Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'ı tebrik etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve mevkidaşı Fidan telefonda görüştü.

Lavrov'un, yeni görevinden ötürü Fidan'ı tebrik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki yapıcı etkileşimi sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, büyük enerji projelerine odaklanarak, Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun çalışmaları da dahil olmak üzere, Rusya-Türkiye işbirliğinin kilit konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gelecekteki ikili temasların takvimi ele alındı. Güncel uluslararası ve bölgesel konulara değinildi." ifadelerine yer verildi.