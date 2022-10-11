Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karşı önlem alacağız

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11 Ekim 2022 Salı 08:49:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 08:49:00

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması!

Kaynak: AA

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Son dakika haberine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması geldi. Ryabkov "Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olamaması için gereken önlemleri alacağız. ABD ve NATO ile doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması geldi. Ryabkov "Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olamaması için gereken önlemleri alacağız. ABD ve NATO ile doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.

Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.

Etiketler : Sergei Ryabkov Ryabkov rusya ukrayna
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