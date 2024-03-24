Rusya Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
Kaynak: DHA
Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 24 Mart'ta bir günlük milli yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka hitaben yaptığı konuşmada "24 Mart'ı ülke çapında yas günü ilan ediyorum" dedi. Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
Saldırı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.
- Rusya Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
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