Rusya'dan 18 İngiliz vatandaşına yaptırım!

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12 Şubat 2024 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 18:14:00

Rusya'dan askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım!

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlık, İngiltere'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediğini ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığını açıkladı.

Bu nedenle 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, İngiltere'nin askeri ve siyasi yetkilileri, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri yer aldı.

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz vatandaşları ülkeye giriş yasağı YAPTIRIM
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