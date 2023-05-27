Rus ve Ukraynalı uzmanlar Bahmut şehrinin önemini anlattı

Ukraynalı ve Rus uzmanlar, Rusya Savunma Bakanlığının Donetsk bölgesindeki yaklaşık 9 ay süren çatışmalar sonrası Bahmut (Artyomosvk) şehrinin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurmasının ardından kentin askeri stratejik açıdan önemini anlattı.

Rus askeri uzman Viktor Litovkin, Bahmut'un, Japonya'da düzenlenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı G7 Zirvesi esnasında Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekti.

Litovkin, "Bu zirvede, Zelenskiy'e F-16 savaş uçaklarının teslim edilmesi konusunda söz verildi, Burada, Ukrayna'daki durumla ilgili pozisyon üzerinde mutabık kalındı ve Rusya'ya ültimatomlar koyuldu. Bahmut'un alınmasıyla G7 ülkelerine güçlü bir tokat atıldı. Rusya üzerinde üstünlük kazanma ve Rusya'ya baskı kurma çabaları başarısız oldu. Rusya, hedeflediğini yapıyor ve yapmaya devam edecek." dedi.

Bahmut'un ulaşım yolları açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Litovkin, "Bahmut, kara yolu ve demir yolu hatlarını birleştiren bir kent. Dolayısıyla Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Kiev'in kontrolündeki Kramatorsk ve diğer kentlere doğru önü açıldı." diye konuştu.

Litovkin, Bahmut'un ele geçirilmesi sürecinde Rus güvenlik şirketi Wagner'in önemli rol oynadığını aktardı.

"BAHMUT ALINMASI RUSYA İÇİN SİYASİ VE SEMBOLİK ANLAM TAŞIYOR"



Milli Savunma dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko de Bahmut'un Rus ordusunca ele geçirilmesinin Rusya için "siyasi" ve "sembolik" anlam taşıdığını vurguladı.

Bahmut'ta uzun süre şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen Korotçenko, "Bu çatışmalarda çok sayıda Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ukrayna'nın buradaki kayıpları 10 bin askeri aştı. Bu çatışmalar, Kiev'in saldırı düzenlemesine izin vermedi. Kentin alınması, Ukrayna ordusunun moralini olumsuz etkiledi." iddialarında bulundu.

Rus ordusunun Donetsk bölgesinde ilerleyeceğini savunan Korotçenko, "Şimdi Rusya Federasyonu'nun topraklarına resmen dahil ettiği bölgelerin kurtarılması gerekiyor. Dolayısıyla Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını engelleyerek Odessa ile Mıkolayiv bölgeleri ile Dnipro nehrinin doğusundaki topraklarını kontrol altına alma hedefiyle güneydoğu yönünde ilerlemesi gerekiyor. Tüm bunlar, Rusya'nın özel askeri operasyonda başarı elde etmesi için gereklidir." değerlendirmesini yaptı.

"ÇATIŞMALARIN UZAMASI, RUSYA'NIN YARARINA OLMAZ"



Ukrayna ordusunun Batılı askeri uzmanlar tarafından eğitildiğini ileri süren Korotçenko, bunun Rusya tarafından hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Korotçenko, şöyle devam etti:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyeti ve imkanlarını gerçekçi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ukrayna ordusu, çatışmaları sürdürme potansiyeline sahip. Batılı ülkelerin büyük ölçekteki askeri ve teknik desteği, Ukrayna güçlerinin direnişe devam etmesinde belirleyici faktördür. Bu nedenle, Batı tarafından Ukrayna'ya silahların teslimatının engellenmesi gerekiyor. Aksi takdirde çatışmalar uzayacak. Bu da Rusya'nın yararına olmaz."

"BAHMUT'TA RUSYA'NIN POTANSİYELİ BALTALANDI"



Ukrayna'daki askeri uzman Petro Çernik ise Bahmut'taki çatışmaların uzun sürdüğünü ve bunun stratejik bir özellik olduğunu belirterek "Bahmut, düşmana ait çok sayıda asker ve ekipmanın yok edilmesi için stratejik özelliğe sahip idi. Burada, Rusya'nın Donetsk bölgesinin idari sınırlarına çıkmak için harcamayı planladığı potansiyeli baltalandı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun bu sürede ancak 30 kilometre ilerlediğine dikkati çeken Çernik, "Bahmut, Ukrayna ordusuna diğer kentleri savunması ve saldırıya hazırlanması için zaman kazandırdı. Diğer yandan Bahmut'un yüzde 100'ü Rus ordusunca kontrol altına alınmadı ve ileride nelerin yaşanacağı henüz belirsiz." dedi.

Savaşan Rus askeri sayısının, Ukrayna'ya göre daha fazla olduğuna işaret eden Çernik, Ukrayna'nın saldırıları kademeli ve yavaş şekilde gerçekleştireceği öngörüsünde bulundu. Çernik, "Gücümüz yeterli. Ukrayna ordusu belirlenen hedeflerine mutlaka ulaşacak ancak bu hızlı şekilde olmayacak. Ukrayna, topraklarını gece gündüz kurtarmaya devam edecek." diye konuştu.

Çernik, bu süreçte Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteğinin önemine işaret ederek teslim edilmesi planlanan F-16 savaş uçaklarının, sahadaki durumu Ukrayna lehine değiştirebileceğini ifade etti.

"RUS ORDUSU BAHMUT'TA BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ"



Ukraynalı askeri uzman Viktor Yagun da Bahmut'ta Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği, böylece zayıfladığı iddiasında bulundu.

Yagun, "Bahmut'ta Ukrayna ordusunun kayıpları Rusya'nınkileriyle kıyaslanamaz. Saldıran taraf, savunan tarafa göre her zaman 3-4 kat daha fazla kayba uğruyor. Bu nedenle, basit bir hesapla Rus ordusunun kat kat daha fazla asker kaybettiği söylenebilir." ifadelerini kullandı.