Rus uçaklarının düşürülmesiyle ilgili NATO'dan ilk açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya saldırılarının artması nedeniyle talep ettiği NATO-Ukrayna Konseyi savunma bakanları çevrimiçi toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO savunma bakanları, Ukrayna'ya hava savunma dahil daha fazla askeri destek sağlama konusunda anlaştı. NATO, ittifak genelindeki kapasitelerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi ve Ukrayna'ya sunulabilecek sistemler bulunuyor. Yakında, Ukrayna'ya sunulacak hava savunma kapasiteleriyle ilgili yeni duyurular bekleyebilirsiniz" dedi.