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06 Eylül 2022 Salı 14:57:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 14:57:00

Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor

Kaynak: AA

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'e yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 1 ev tamamen yandı. Sabah saatlerinde vurulan 2 bölgedeki binalarda da ağır hasar oluştu.

Harkiv Belediye Başkanı Mayor Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece şehre füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Atılan füzelerden birinin bir eve isabet ettiğini, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Terekhov, aynı bölgede bir evde ise roket parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Füzenin düştüğü evin bahçesinde büyük bir çukur oluştuğu, çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldiği görüldü.

Düşen roket parçaları nedeniyle evi yanan Vitali Vladimiroviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece patlama sesiyle uyandığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle evinin camlarının kırıldığını anlatan Vladimiroviç, evde tek başına kaldığını ve o anda hiçbir şey düşünemediğini dile getirdi.

Vladimiroviç, oğlunu 2014'te Ukrayna'da Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirerek devrimle sonuçlandırdığı meydan olaylarında kaybettiğini aktardı.

Daha önce de Rus güçlerinin saldırısında Harkiv yakınlarında bulunan Çuguyev şehrindeki evini kaybettiğini ifade eden Vladimiroviç, bu evinin de yanması nedeniyle nereye gideceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de iki ayrı bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda can kaybı bildirilmezken hedef alınan binalarda ağır hasar oluştu.

Dün gece düzenlenen ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıların ardından Rus güçleri, bu sabah Harkiv'i hedef aldı.

Birisi şehir merkezinde olmak üzere iki ayrı bölgeye yönelik saldırılarda, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde vurulan binadan ikisi kadın 3 kişinin yara almadan kurtarıldığını bildirdi.

Şehir merkezinde vurulan binada ağır hasar oluşurken, itfaiye ekipleri olası yangına karşı söndürme çalışması yaptı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 50 bini geçti

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 50 bin 150 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 236 uçak, 207 helikopter, 2 bin 77 tank, 4 bin 484 zırhlı araç, 1179 top, 296 roketatar ve 156 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Etiketler : Mayor Ihor Terekhov RUSYA UKRAYNA
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