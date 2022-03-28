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28 Mart 2022 Pazartesi 23:18:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 23:18:00

Rus diplomatlar Polonya'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Polonya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği tüm Rus diplomatların, ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergei Andreyev'in Rus diplomatların Polonya'dan ayrıldığı bilgisini verdiğini kaydetti.

Polonya, 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen bu karara karşılık verileceğini açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" ifadesi kullanılmıştı.

Etiketler : Rusya Polonya Bakanlık
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