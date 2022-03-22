Ukrayna-Rusya savaşında ilginç an!

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22 Mart 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 14:00:00

Rus askeri 10 bin dolar karşılığında tankını Ukrayna ordusuna teslim etti

Kaynak: AA

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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv gün içerisinde yaptığı açıklamada, bir Rus askerinin 10 bin dolar karşılığında tankını Ukrayna ordusuna teslim ettiği bildirildi. Bu olayla birlikte, Ukrayna'nın Rus askerlerine yaptığı teslim olun çağrısı bir kez daha yanıt buldu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, tespit edilen numaralara düzenli olarak "Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle" ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiğini aktardı.

Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu ifade eden Andrusiv, "Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa (Rus askerinin adı) bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı." dedi.

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
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