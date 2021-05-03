Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!

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03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:48:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:48:00

Rum Kesimi lideri Anastasiadis yine haddini aştı! Osmanlıyı hedef aldı

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Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında gerçekleşen Kıbrıs zirvesinin ardından açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadeler kullandı. Paskalya Bayramı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef alan Rum lider, "Bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket edenlerin kibrine şahit olduk" dedi.

Paskalya Bayramı öncesi ulusa sesleniş konuşması yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'yi hedef alarak haddini aşan ifadelerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler ile Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garantörlüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinin ardından, uzlaşı sağlanamamasını Türkiye ve KKTC'nin tutumuna bağlayan Rum lider, tepki toplamıştı. Zirve sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin BM hukukunun açıkça ihlal edilmesi" olduğunu iddia eden Anastasiadis'in bu sözleri, uzlaşmayı reddeden tarafın Rum kesimi olduğunu adeta dünyaya ilan etmişti.

OSMANLI'YI HEDEF ALDI

"Türkiye'nin ve KKTC'nin iki devletli sistemi elde etmesinin en ufak bir ihtimali yok" yorumuyla gündeme gelen Rum lider, bu kez de Türkiye'ye karşı hadsiz ifadeler kullandı.

Paskalya Bayramı öncesi yerel kanallardan ulusa sesleniş konuşması yapan Anastasiadis, bu kez Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Bayram konuşması yapmak yerine Kıbrıs zirvesini gündeme getiren Anastasiadis şunları ifade etti:

"Bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket edenlerin kibrine şahit olduk" sözleriyle Türkiye'ye saldırdı."

"KÜSTAHLIĞA ŞAHİT OLDUK"

Konuşmasında "Sevgili halkım, Türkiye'nin uzlaşmazlığına ve yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayalini kuranların küstahlığına bir kez daha şahit olduk. Gayri resmi Cenevre zirvesinde, Türkiye ve KKTC, kendi deyimleriyle yeni bir tarihi performans kaydetti. BM'nin yasalarına aykırı olarak onları, yasa dışı faaliyetlerine ortak olmaya çağırdılar. Türkiye'nin bu isteği sadece uluslararası hukuka değil, aynı zamanda Kıbrıslı Rumlara da bir meydan okumadır" ifadelerini kullanan Anastasiadis, halkı adeta düşmanlığa teşvik etti.

Hadsiz ve saldırgan konuşmasında gerilim yaratan tarafın Türkiye olduğu iddialarını yineleyen Rum lider, bu hafta sonu Portekiz'de gerçekleşecek resmi olmayan Avrupa Konseyi'ne katılarak Türkiye'yi Avrupa liderlerine şikayet edeceği tehdidinde de bulundu.

Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Türkiye
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