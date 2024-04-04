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04 Nisan 2024 Perşembe 01:34:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 01:34:00

Richard McKinney, Camiyi bombalamak isterken Müslüman oldu

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Yeni Zelanda'daki cami saldırıları sonrasında Amerikalı eski piyade Richard McKinney'nin birkaç sene önce yaşadığı hikaye alevlenen ırkçılık ve islamofobi tartışmalarına karşı bir duyarlılık örneği teşkil ediyor. McKinney, Indiana'daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerdi, aynı merkezin başkanı oldu.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından beyaz ırkçılığı ve İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD'li eski asker Richard McKinney hikayesi ile fark yaratıyor. McKinney, Indiana'daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerden, aynı merkezin başkanı olmaya giden yolu yerel basınla paylaştı.

İSLAMOFOBİYE KARŞI DAYANIŞMALIYIZ

Yeni Zelanda'daki cami saldırıları sonrasında Amerikalı eski piyade Richard McKinney'nin birkaç sene önce yaşadığı hikaye alevlenen ırkçılık ve islamofobi tartışmalarına karşı bir duyarlılık örneği teşkil ediyor.

ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde Orta Doğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar görev yapan ve ülkesine döndükten sonra içinin "Müslümanlara karşı nefretle" dolduğunu belirten eski asker, bir camiyi bombalamayı planladı. Indiana eyaletinde bir İslam merkezini hedef almaya hazırlanırken İslam diniyle tanışan Mckinney, Müslüman olmaya karar verdi. Ardından da saldırmayı düşündüğü İslam merkezinin başkanı oldu.

İSLAM MERKEZİNE EL YAPIMI BOMBA İLE SALDIRI PLANLARKEN İSLAM İLE TANIŞTI

ABD'de yerel basına konuşan McKinney, nefret dolu düşünceleriyle bir camiye saldırıp çok sayıda Müslüman'ı öldürmek istediğini, bu nedenle evinin yakınındaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırı planladığını söyledi.

Cezaevine gitmeyi 'umursamadığını' belirten McKinney, küçük kızının, sınıfına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine mahalledeki İslam merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını dile getirdi.

Merkezde iki ayda İslam dininden etkilendiğini belirten McKinney, "Cami'de her gün daha uzun vakit geçirdikçe her şey daha mantıklı görünmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum." ifadelerini kullandı.

McKinney, İslam ile ilgili yanlış düşünceleri ve ön yargıları gidermeye çalışarak ABD'deki Müslüman toplumu desteklemeye devam ediyor.

Etiketler : Richard McKinney ırkçılık islamofobi
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