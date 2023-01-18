VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Albüm için yapımcı arıyor
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Başkan Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgın dönemini başarıyla atlattı
Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Ankara merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Zelenskiy: Putin bu savaştan bir çıkış yolu arıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli!
4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırıldı! Kentte alarma geçildi
Türkiye ile ABD arasında büyük fırsat: Türk ihracat üssü kurulsun
Süreç resmen başladı! İsviçre de ‘Türkiye' dedi
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
AB'den İran hazırlığı: Tüm seçenekler masada!
ABD'den Rusya çıkışı: Müzakere masası mümkün değil!
Bu yıl başlıyor! Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Doğa timleri iş başında
Kış meyvelerini tüketirken dikkat
İlgisiz kalan çocuk hırçınlaşıyor
Titreme hastalığı: tremor
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:30:00

Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Japon üretici Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse seviyesinin düşürülmesini kapsayan iki firmanın müzakerelerinde sona yaklaşıldı.

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Renault'un, Nissan'daki hissesinin düşürülmesi gündemde.

Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Japon resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi müzakerelerinde sona gelindi.

Nikkei Asia'ya göre hafta başında hisse müzakerelerinde gelinen son aşamayı ele alan Japon firmanın yöneticileri, Fransız firmanın teklifine olumlu baktıklarını duyurdu.

Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo'nun, Nissan CEO'su Makoto Uçida ile gelecek hafta içerisinde görüşerek, müzakereleri nihayete erdirmesi bekleniyor.

KIŞIDA VE MACRON

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun geçen hafta Paris'te görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki firmanın müzakere sürecini ele aldığı kaydedildi.

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

Müzakerelere yönelik Fransız yönetici de Meo, partnerliği yeniden tanımlamak istediklerini belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." demişti.

Nissan eski CEO'su Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulunması gerektiğini söylemişti.

Etiketler : nissan renult hisse
Empati başarıyı getirdi

Empati başarıyı getirdi
Ailece doğa keyfi

Ailece doğa keyfi
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı
Mert için Merve hataydı!

Mert için Merve hataydı!
Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma

Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma
Hamilelik soruları utandırdı

Hamilelik soruları utandırdı
Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX