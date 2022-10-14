Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız

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14 Ekim 2022 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 10:31:00

Putin'in 'Türkiye' önerisi dünyayı çalkaladı! Yunanistan'ı korku sardı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ‘merkez Türkiye' önerisi Yunan medyasını panikletti. Newsbreak, “Planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Türkiye kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor” diye yazdı.

Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'in 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

YUNAN BASINI PANİKTE

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi." Yunan medyası Newsbreak'te ise "Planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Rusya'yı kendi ellerimizle Erdoğan'ın kollarına gönderdik. Türkiye, kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor" yorumu yapıldı.

ALTERNATİF MERKEZ

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor' yorumunda bulundu.

KARADENİZ'E KAYIYOR

Nikea Asia Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu: "Rus lider gazı Karadeniz'e kaydırarak Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturacak. Tabii ki ortaklarımız bununla ilgileniyorsa diyor."

Etiketler : yunanistan erdoğan putin rusya
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