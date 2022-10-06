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06 Ekim 2022 Perşembe 10:16:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 10:16:00

Putin'in 'kıyamet silahı' deşifre oldu... İşte ilk görüntüler

Kaynak: Yeni Şafak

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken dünya diken üzerinde Putin'in yeni hamlesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan 'kıyamet silahı' lakaplı nükleer denizaltı Belgorod'dan yeni görüntüler geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna taarruzu hız kesmeden devam ederken dünya diken üzerinde Putin'in yeni hamlesini bekliyor.

Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği iddiaları her gün daha yüksek sesle dile getirilirken iddiaların merkezinde Rusya'nın son teknoloji nükleer denizaltısı Belgorod yer alıyor.

Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu.

Günlerdir lokasyonu hakkında spekülasyonlar yapılan denizaltının uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre, 'kıyamet silahı' olarak da adlandırılan denizaltı Barents Denizi'nde görüntülendi.

NATO'nun aynı uyarı notuna göre, Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

Askeri uzmanlar böyle bir adımın Putin'in savaşın gidişatını değiştirmek için son çaresi olabileceği konusunda uyarıyor.

Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor.

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

Zira 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Denizaltının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor.

Başka bir deyişle denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar bu şiddette bir patlamanın şehirleri nükleer atık alanı haline getirebileceğini söylüyor.

Savaş başlığı, nükleer silahların test edilmesine ilişkin uluslararası yasaklar nedeniyle hiç test edilmedi.

Etiketler : kıyamet silahı putin rusya denizaltı
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