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29 Mart 2022 Salı 11:39:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 11:39:00

Putin'in keskin nişancısı 'Bagira' yakalandı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in keskin nişancısı 'Bagira' kod adlı Irina Starikova isimli keskin nişancı Ukrayna güçleri tarafından sağ olarak yakalandı.

2014'ten beri ayrılıkçı Donesk bölgesinin güçleriyle birlikte Kiev hükümetine karşı savaşan 'Bagira' kod adlı Irina Starikova isimli keskin nişancının, Ukrayna güçleri tarafından sağ olarak yakalandığı açıklandı.

Tek başına en az 40 kişiyi öldürdüğü bilinen Rus keskin nişancının yaralandıktan sonra kendi birliği tarafından savaş alanına terk edildiği öne sürüldü.

Etiketler : Donesk Bagira rusya ukrayna
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