Putin'in keskin nişancısı 'Bagira' yakalandı

2014'ten beri ayrılıkçı Donesk bölgesinin güçleriyle birlikte Kiev hükümetine karşı savaşan 'Bagira' kod adlı Irina Starikova isimli keskin nişancının, Ukrayna güçleri tarafından sağ olarak yakalandığı açıklandı.

Tek başına en az 40 kişiyi öldürdüğü bilinen Rus keskin nişancının yaralandıktan sonra kendi birliği tarafından savaş alanına terk edildiği öne sürüldü.