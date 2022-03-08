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Putin'den yaptırımlara karşı hamle
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08 Mart 2022 Salı 23:07:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 23:07:00

Putin'den yaptırımlara karşı hamle

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın güvenliği için ithalat ve ihracatı sınırlayan ekonomik önlemlerle ilgili başkanlık kararnamesini imzaladı.

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

Etiketler : Putin rus Kararname Rus hükümeti
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