Putin'den Filistin mesajı: Meşru haklarını destekliyoruz
Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Filistin'in kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Filistin'in kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını destekliyoruz" dedi.
IHA'da yer verilen habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi. Filistin'in bağımsızlığına verdiği desteği yineleyen Putin, "Şu anda kanlı çatışma Filistin'in sivil halkına sayısız acılar yaşatırken, halkınızın 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını kullanmasını destekleyen Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit etmenin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Mesajında Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Putin, "Ortak çabalarla geleneksel olarak dostane nitelikteki Filistin-Rusya ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin gelişimini ortak çabalarla sağlayabileceğimize eminim. Bu şüphesiz ortak çıkarımızadır ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumludur. Sayın Devlet Başkanı, size sağlık ve başarılar, Filistinlilere ise anavatanlarında barış, esenlik ve refah temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
- Putin'den Filistin mesajı: Meşru haklarını destekliyoruz
- İşgalci İsrail yeni katliam hazırlığında: ABD'den sert uyarı!
- Gazze'deki hükümetten insani yardım çağrısı
- İşgalci İsrail güçleri 3 bin 290 Filistinliyi gözaltına aldı
- Mossad ve CIA başkanları bir araya geldi: 'İnsani ara'nın uzatılması görüşüldü
- AB: Gazze'de yardım dağıtılmasının hızlanması için yakıt girişi çağrısında bulunuyoruz