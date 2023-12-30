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"Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek"
30 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00

Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, "Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vladimir putin moskova ankara recep tayyip erdoğan
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