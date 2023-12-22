Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'yi görüştü
Kaynak: IHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarını görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, iki liderin Abbas'ın belirlenecek bir tarihte Moskova ziyaretini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Putin'in Rusya tarafından atılan adımları Abbas'a aktardığı kaydedilen açıklamada, "Çatışmaların yatıştırılması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere Rus tarafınca atılan adımlar hakkında bilgi verildi" denildi. Rusya'nın Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği sağlamaya devam edeceği aktarıldı.
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