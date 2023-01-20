Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyini topladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in başkanlık ettiği konsey toplantısında "özel askeri operasyon" hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin'in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.
Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.
- Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
- ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
- Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
- İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
- Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek