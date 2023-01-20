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20 Ocak 2023 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 17:25:00

Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyini topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in başkanlık ettiği konsey toplantısında "özel askeri operasyon" hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin'in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.

Etiketler : vladimir putin rusya ukrayna güvenlik konseyi savaş
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