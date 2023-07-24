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24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:34:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:34:00

Putin imzayı attı: Ülkede cinsiyet değişikliği yasaklandı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.

Etiketler : cinsiyet değişikliği yasağı Rusya Vladimir Putin rusya
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