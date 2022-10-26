Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.