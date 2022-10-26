Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Soçi'de bir araya geleceğini açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.
Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.
- Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
- Çipras'tan 'Türkiye' vurgusu
- "Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor"
- Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
- Boşnak lider Dzaferovic de Yüksek Temsilci'nin 'dayattığı' kararı mahkemeye taşıdı
- BM: Mevcut iklim planları sıcaklık artışını 2,5 dereceye çıkarma riski taşıyor