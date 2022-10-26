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26 Ekim 2022 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 16:56:00

Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Soçi'de bir araya geleceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Etiketler : ermenistan rusya azerbaycan nikol paşinyan vladimir putin ilham aliyev
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