Prag'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: TRT Haber
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
ÇEK İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırganın öldüğünü söyledi.
ÇEK POLİSİNDEN AÇIKLAMA
Çek polisi halka evde kalma çağrısında bulundu.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Prag'daki saldırganın görüntüsü ortaya çıktı
Etkisiz hale getirilen saldırganın görüntüsü ortaya çıktı.
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