Prag'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Prag'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

ÇEK İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırganın öldüğünü söyledi.

Rakusan, olay yerinde başka saldırganın olmadığını ve yakın zamanda başka bir tehlikenin bulunmadığını söyledi ancak insanları polisle işbirliği yapmaya çağırdı.

ÇEK POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Çek polisi halka evde kalma çağrısında bulundu.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Prag'daki saldırganın görüntüsü ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen saldırganın görüntüsü ortaya çıktı.