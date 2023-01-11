VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memura zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda
Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü: Destekleri memnuniyetle karşıladılar
Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan "Lüblin Üçgeni" kapsamında ortak bildiri
Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı
Almanya'nın Yunanistan'ın zırhlı araç beklentisini karşılamadığı iddia edildi
İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda
Instagram mağaza sekmesini kaldıracak
Bakan Özer: Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,97'ye çıktı
NASA, dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünde indirim riskler nedeniyle arttı
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
Girit'teki sismik araştırmaların süresinin uzatılmak istendiği iddia edildi
Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
Geleceğin şampiyonları doğdu
Frig Vadisi Kapadokya'nın izinde
Vicdansızlar! Cihaza bağlı çocuğun jeneratörünü çaldılar
Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı
Aşkabat'ta "Diyalog-Barışın Garantisi" konferansının sonuç belgesi, BM tarafından kabul edildi
MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?
Sıfır emisyona geçiş 2050'ye kadar küresel ekonomiye 10,3 trilyon dolar kazandırabilir
Estonya, Rusya'dan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi
11 Ocak 2023 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 18:21:00

Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan "Lüblin Üçgeni" kapsamında ortak bildiri

Kaynak: AA

ABONE OL

Polonya, Litvanya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, "Lüblin Üçgeni" birliği kapsamında, Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelerek ortak bildiri imzaladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Duda, Ukrayna'ya bir yıldır insani, askeri ve maddi desteğin sürdüğünü söyledi.

Duda, Polonya'nın savaşın başından beri aktif rol oynadığına değinerek, "Ukrayna'ya yardımları sağlayan ilk ülke bizdik. Ukrayna'yı siyasi olarak destekliyoruz ve Polonya ordusunun büyük ölçüde hızlandırılmış modernizasyonunun bir parçası olarak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA AB'YE KATILMAYI VE NATO'DAN DESTEK ALMAYI HAK EDİYOR"

Rusya'yı "saldırgan" olarak niteleyen Duda, "Ukrayna kesinlikle Avrupa Birliğine (AB) katılmayı ve NATO'dan destek almayı hak ediyor. Tüm NATO ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeli. Bu savaşı kendi gözlerimizle görüyoruz. Ukrayna bizim desteğimiz olmadan kendini savunamayacak" diye konuştu.

Andrzej Duda, "Polonya, uluslararası koalisyonun parçası olarak bir bölük Leopard tankını Ukrayna'ya devretmeye karar vermiştir" dedi.

"KİEV'E BİR AN ÖNCE DAHA FAZLA DESTEK VERİLMELİ"

Nauseda ise Ukrayna'ya cephane teslim edeceklerini belirterek, Kiev'e bir an önce daha fazla destek verilmesini istedi.

Gitanas Nauseda, "Ülkem, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy de işgalin ilk gününden bu yana Polonya ve Litvanya'nın desteklerini hissettiklerini vurgulayarak, Duda ve Nauseda'ya teşekkür etti.

Litvanyalılara ve Polonyalılara, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul ettikleri için de teşekkür eden Zelenskiy, bu yardımları uzun yıllar hatırlayacaklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "Tanklarla ilgili ortak karar bekliyoruz. Bir ülke bize tek başına bu tanklardan yeterince sağlayamaz. Kazanmak için onlara ihtiyacımız var" dedi.

Adını Polonya'nın Lüblin kentinden alan Lüblin Üçgeni, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonunu desteklemeyi ve Ukrayna'daki Rus saldırganlığına ortaklaşa karşı koymayı amaçlayan ve söz konusu ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğini hedefleyen bir bölgesel ittifak olarak kuruldu.

Etiketler : Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Polonya
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX