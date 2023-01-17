Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Ukrayna'ya silah desteği çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, "Kiev'in daha fazla silaha ihtiyacı var. Çok sayıda modern ekipman transfer etmeye devam edersek Ukraynalıların Rusya'yı durdurma potansiyeli artacaktır." dedi.

Duda, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Zelenskiy'nin kendisine "Asla pes etmeyeceğiz." dediğini aktardı.

Ukrayna'nın savaşın başından bu yana askeri desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Duda, bu konuda Zelenskiy ile görüştüklerinin altını çizdi.

Duda, "Kiev'in daha fazla silaha ihtiyacı var. Başkan bize hep bunu söyledi. Çok sayıda modern ekipman transfer etmeyi sürdürürsek Ukraynalıların Rusya'yı durdurma potansiyeli artacaktır." ifadesini kullandı.

Aynı oturumda konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise savaş nedeniyle zor bir durum yaşandığına dikkati çekerek, "Bu zor durum karşısında bile birlik, beraberlik ve üretken bir birliktelik gösterebildik." diye konuştu.

Nauseda, Ukrayna'ya desteğin artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Polonya ile hemfikir olduklarını söyledi.

Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmaya yönelik tüm faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Nausea, Litvanya'nın bunu bir yıl önce başardığını ve Avrupa Birliği genelinde de bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.