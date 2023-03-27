PKK/YPG'li teröristlere senatoda madalya

Fransa'da terör örgütü PKK/YPG mensupları Senato'da ağırlandı, sözde onur madalyası ile ödüllendirildi. Yaşanan skandalın ardından Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.

Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi. Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı. Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi. Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi. Avrupa Solu Partisi'nin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent o buluşmaya ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TEPKİ

Resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi. Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı. Terör örgütüne desteğini gizlemeyen Fransa 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı.

SOKAKLAR YANIYOR, HÜKÜMET KARARLI

Fransa'da hükümetin, tartışmalı emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti. "Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz" ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı. Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek" yorumunu yaptı.

KONSEY'DEN UYARI GELDİ

Avrupa Konseyi, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetini gösteri hakkına saygı duymaya çağırdı.

GÖÇMENLERE ORANTISIZ ŞİDDET

Fransa'da göçmenlere yönelik yardımlarıyla tanınan Utopia 56 Derneği, Fransız polisinin son günlerde protestoculara yönelik orantısız güç kullanımını, yıllardır organize olarak düzensiz göçmenlere uyguladığını öne sürdü. Dernekten yapılan açıklamada, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu uygulamaya koymasının ardından son günlerde gözlerin polis aracılığıyla Fransız devletinin uyguladığı şiddete çevrildiği belirtildi. Açıklamada, Utopia 56'nın, Fransa'ya gelen düzensiz göçmenlere yönelik bu organize ve tekrar eden şiddete birçok tanık üzerinden, başkent Paris ve göçmenlerin yoğunlukta olduğu Calais kenti ile Briançon'da yıllardır şahit olduğu kaydedildi.