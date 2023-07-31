PKK/YPG'den Almanya'da skandal Türkiye çağrısı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Terör örgütü PKK/YPG, Avrupa'da Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarını sürdürüyor. PKK/YPG sempatizanları, Almanya'da sokağa çıkarak ‘tatilinizi Türkiye'de geçirmeyin' propagandası yaptı.
Mehmetçiğin sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey isimleri tek tek imha ediliyor. Başarılı operasyonlar köşeye sıkışan örgüt, Avrupa'da Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarını sürdürüyor.
Almanya'da sokağa çıkan PKK/YPG sempatizanları, 'tatilinizi Türkiye'de geçirmeyin' propagandası yaptı.
Örgüt militanları, Stuttgart'ta duvarlara, "Sizden istediğimiz Türkiye tatile gitmemeniz. Türk Devlet'i savaş parasını turizm sektöründen finanse ediyor. Avrupa halkları Türkiye'den uzaklaşmalı. Tatilinizi Türkiye'de geçirmeyin! Türkiye'de tatil yapmaya hayır diyoruz!" yazdı.
Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) verilerine göre, terör örgütü PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 militanı bulunuyor.
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