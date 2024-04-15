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15 Nisan 2024 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 18:33:00

Piskoposa ayin sırasında kalemli saldırı

Kaynak: TRT Haber

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Avustralya'nın Sidney kentinde üç gün içinde ikinci saldırı paniği yaşandı. Piskopos, ayin sırasında kalemli saldırıya uğradı.

Avustralya'da 'TikTok Piskoposu' olarak tanınan Mar Mari Emmanuel Sidney'deki bir kilisede ayin sırasında saldırıya uğradı.

30'lu yaşlarda bir adam, kürsüye yaklaştı. Piskoposun vücuduna kalem sapladı.

Cemaat araya girdi, saldırgan uzaklaştırıldı.

Piskoposun yanı sıra 3 kişi daha kalem yarası aldı.

Saldırgan gözaltına alındı.

Etiketler : Avusturya Mar Mari Emmanuel SALDIRI
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