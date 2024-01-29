Pentagon: Ürdün'deki saldırıda 40'tan fazla kişi yaralandı
Kaynak: TRT Haber
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsse düzenlenen saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, insansız hava aracıyla Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıya dair bilgiler paylaşıldı.
Ürdün'de ölen askerlerin, ABD'nin Georgia eyaletindeki ordu yedek biriminden olduğu, saldırıda Kataib Hizbullah örgütünün izlerinin bulunduğu, en az 40 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İlgili açıklamada, İran'ın, ABD birliklerine saldıran grupları finanse ettiği öne sürüldü.
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