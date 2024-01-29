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29 Ocak 2024 Pazartesi 23:07:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 23:07:00

Pentagon: Ürdün'deki saldırıda 40'tan fazla kişi yaralandı

Kaynak: TRT Haber

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsse düzenlenen saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, insansız hava aracıyla Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıya dair bilgiler paylaşıldı.

Ürdün'de ölen askerlerin, ABD'nin Georgia eyaletindeki ordu yedek biriminden olduğu, saldırıda Kataib Hizbullah örgütünün izlerinin bulunduğu, en az 40 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İlgili açıklamada, İran'ın, ABD birliklerine saldıran grupları finanse ettiği öne sürüldü.

Etiketler : abd saldırı ürdün pentagon
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