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15 Kasım 2022 Salı 23:13:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 23:13:00

Pentagon: Polonya'ya düşen Rus füzeleri konusunu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz

Kaynak: AA

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Pentagon, Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü haberlerine ilişkin "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : Pentagon Rus füzeleri Polonya
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