VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosunun kararına tepki
Putin'den Türkiye'deki Rus arama kurtarma ekiplerinin arttırılması talimatı
AKINCI TİHA'lar deprem bölgesinin üzerinde
TSK'nın uçan kaleleri, yabancı kurtarma ekiplerini taşıdı
Pentagon: George HW Bush uçak gemisi Türkiye'ye gidiyor
Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas merkezleri depremzedelere açıldı
Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçiren gönüllü hayatını kaybetti
TCG İskenderun, 156 yaralıyı daha Mersin'e götürdü
Bakan Kirişci: Herkes büyük bir gayret gösteriyor
Bakan Kurum'dan yıkılan binalara dair açıklama: Tutanak tutuluyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kardeşlerimizin yanındayız
Rusya'daki Türk ve Rus vatandaşlar, depremzedelere yardım için seferber oldu
Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi konuldu
Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Marmaray ve İstanbul Havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu taziyeleri kabul etti
Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk enkazdan "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarıldı
Deprem bölgelerinde tahliye noktaları oluşturuldu
Kiev halkı, Türk Büyükelçiliğine karanfil bıraktı
Depremzedelerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Aliyev'den depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerden depremzedeler için bağış kampanyası
08 Şubat 2023 Çarşamba 22:19:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 22:19:00

Pentagon: George HW Bush uçak gemisi Türkiye'ye gidiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Pentagon adına Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Ryder, Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre destek vermeye devam edeceklerine söz verdiğini söyledi.

Ryder, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısı üzerine 7 Şubat'ta İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD unsurlarının ilk yardım ekiplerini deprem bölgelerine taşımaya başladığını aktardı.

Pentagon'un ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye C-17 uçağıyla taşıdığını belirten Ryder, şunları kaydetti:

"ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Bunların da 9 Şubat'ta orada olmalarını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar taziyelerimizi iletiyoruz ve bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve insanları kurtarmak için müttefikimizin yanındayız."

EUCOM'un tıbbi yardım ve su tedariği başta olmak üzere aktif bir şekilde çalıştığına işaret eden Ryder, "Akdeniz'deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Yardım taleplerine olabildiğince hızlı yanıt vermek üzere hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : ABD Pentagon Tuğgeneral Patrick Ryder

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX