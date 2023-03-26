VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konsorsiyumun satın alım teklifini kabul etti
Yağışlı ve karlı hava etkili olacak
CHP'li vekil kürsüyü kırdı, bedelini ödemedi!
Mısır'da tapınakta 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu
Paris'te protestocuları tehdit eden polislere adli soruşturma
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi
26 Mart 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 09:45:00

Paris'te protestocuları tehdit eden polislere adli soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Paris'te emeklilik reformuna karşı gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili "kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet" ve "tehdit" gerekçeleriyle soruşturma açtı.

Soruşturmayı Fransa'da "polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.

OLAY

Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Ses kayıtlarında, bir polisin göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.

Etiketler : paris polis protesto soruşturma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX