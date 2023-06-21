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21 Haziran 2023 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 18:55:00

Paris'te korkutan patlama: 24 yaralı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 24 kişi yaralandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 24 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.

Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.

Olay yerinde 270 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetti.

Nunez, patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirtti.

Bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini dile getiren Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını aktardı.

Laurent Nunez, enkaz altında aramaların sürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau da yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtti.

Beccuau, olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti

Etiketler : fransa paris doğal gaz patlama
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