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27 Aralık 2023 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 11:33:00

Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu

Kaynak: AA

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Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun hayatını kaybetti.

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, başkent Seul'de ölü bulundu.

Yonhap'ın haberine göre polis yetkilileri, yerel saatle 10.30'da oyuncunun Waryong Parkı'nın yakınlarındaki bir araçta cansız bedenini buldu.

Polis, aracın ön kısmında kömür parçası bulunduğunu bildirdi.

Lee'nin menajeri, aktöre ulaşamadığını ve evinde bulamadığını belirterek, polise başvurduğunu açıklamıştı.

Aktörün cenazesi, Seul Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : parazit oyuncu film
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