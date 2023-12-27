Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu
Kaynak: AA
Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun hayatını kaybetti.
Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, başkent Seul'de ölü bulundu.
Yonhap'ın haberine göre polis yetkilileri, yerel saatle 10.30'da oyuncunun Waryong Parkı'nın yakınlarındaki bir araçta cansız bedenini buldu.
Polis, aracın ön kısmında kömür parçası bulunduğunu bildirdi.
Lee'nin menajeri, aktöre ulaşamadığını ve evinde bulamadığını belirterek, polise başvurduğunu açıklamıştı.
Aktörün cenazesi, Seul Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.