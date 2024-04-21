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21 Nisan 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 16:00:00

Papa'dan Orta Doğu'da diyalog ve diplomasi yollarının izlenmesi çağrısı

Kaynak: AA

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki durumu kaygıyla takip ettiğini belirterek, diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, "Orta Doğu'daki durumu endişeyle ve acıyla takip etmeyi sürdürüyorum." dedi.

Savaşlara ve hak iddia etme mantığına teslim olunmaması gerektiğini dile getiren Papa Franciscus, "Bunların yerine diyalog ve diplomasi yollarının hakim olmasına izin verin, bu çok şey yapabilir." diye konuştu.

Papa, "Filistin ve İsrail'de barış için her gün dua ediyorum ve bu iki halkın yakın zaman içinde acılara son vermesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna için de dua ettiğini söyledi.

Etiketler : papa franciscus orta doğu giyalog diplomasi
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