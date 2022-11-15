Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul'daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.