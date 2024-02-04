Pakistan'ı sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Pakistan'ın Karaçi ketinde şiddetli yağış sele neden olurken kopan elektrik kablosuna dokunarak akıma kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağış sele neden oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle kopan 700'den fazla elektrik kablosundan birine dokunarak akıma kapılan 18 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti.
Kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, sel nedeniyle yollar ve araçlar sular altında kaldı.
Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Waha, ekiplerin ana yolları temizlemek üzere görevlendirildiğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Pakistan Meteoroloji Servisi gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmininde bulundu.
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